 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоФонд Арсения Яценюка "Открой Украину" закупил 2000 экспресс-тестов для COVID-19

Фонд Арсения Яценюка "Открой Украину" закупил 2000 экспресс-тестов для COVID-19


фото: reuters
Фонд Арсения Яценюка "Открой Украину" закупил две тысячи экспресс-тестов для диагностики COVID-19

Эта партия направляется туда, где увеличивается количество случаев заболевания. Об этом говорится в сообщении Фонда на Facebook.

В частности, по данным Минздрава Украины, в Черновицкой области подтвержден уже четвертый случай инфицирования вирусом COVID-19.

Фонд "Открой Украину" также мобилизует средства для приобретения крупной партии респираторных и защитных масок, дезинфекторов и медицинских защитных костюмов.

"Первые поставки продукции в Черновицкую область ожидаются в течение двух недель", - сообщают в Фонде.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 марта, 2020 понедельник

больше новостей

16 марта, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать