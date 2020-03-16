Фонд Арсения Яценюка "Открой Украину" закупил 2000 экспресс-тестов для COVID-19

16 марта, 2020, 16:42

Фонд Арсения Яценюка "Открой Украину" закупил две тысячи экспресс-тестов для диагностики COVID-19

Эта партия направляется туда, где увеличивается количество случаев заболевания. Об этом говорится в сообщении Фонда на Facebook.

В частности, по данным Минздрава Украины, в Черновицкой области подтвержден уже четвертый случай инфицирования вирусом COVID-19.



Фонд "Открой Украину" также мобилизует средства для приобретения крупной партии респираторных и защитных масок, дезинфекторов и медицинских защитных костюмов.

"Первые поставки продукции в Черновицкую область ожидаются в течение двух недель", - сообщают в Фонде.