Фонд Арсения Яценюка "Открой Украину" закупил 2000 экспресс-тестов для COVID-19
16 марта, 2020, 16:42
В частности, по данным Минздрава Украины, в Черновицкой области подтвержден уже четвертый случай инфицирования вирусом COVID-19.
Фонд Арсения Яценюка "Открой Украину" закупил две тысячи экспресс-тестов для диагностики COVID-19
Эта партия направляется туда, где увеличивается количество случаев заболевания. Об этом говорится в сообщении Фонда на Facebook.
В частности, по данным Минздрава Украины, в Черновицкой области подтвержден уже четвертый случай инфицирования вирусом COVID-19.
Фонд "Открой Украину" также мобилизует средства для приобретения крупной партии респираторных и защитных масок, дезинфекторов и медицинских защитных костюмов.
"Первые поставки продукции в Черновицкую область ожидаются в течение двух недель", - сообщают в Фонде.
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