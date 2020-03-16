Есть твердые надежды, что НАБУ будет расследовать факты политического преследования Порошенко со стороны прежде всего ГБР, - адвокаты

16 марта, 2020, 18:48

Адвокаты Петра Порошенко Илья Новиков и Игорь Головань сообщили, что в НАБУ состоялась беседа со следственными детективами, которые расследуют "пленки Трубы" в контексте политического преследования пятого президента





"Следователи заверили нас, что будут приняты все необходимые меры и будет проверено, кто именно был на этих пленках, якобы записаных в кабинете Трубы, какое влияние беседы с ним в Офисе президента имели на эти дела", - сообщил Новиков. Об этом заявили адвокаты Петра Порошенко Илья Новиков и Игорь Головань, передает Еспресо.TV "Следователи заверили нас, что будут приняты все необходимые меры и будет проверено, кто именно был на этих пленках, якобы записаных в кабинете Трубы, какое влияние беседы с ним в Офисе президента имели на эти дела", - сообщил Новиков.

Новиков также отметил, что пятый президент Петр Порошенко дал показания и они настояли на том, чтобы было зафиксировано все, что происходило в связи с этими делами.

В свою очередь адвокат Игорь Головань отметил, что у них есть твердые надежды, что детективы НАБУ будут реально расследовать факты политического преследования пятого президента.

"НАБУ расследует уголовное производство по фактам, которые были обнаружены и обнародованы в "Трубу прорвало". Нелегко это далось, но мы добились через соответствующие судебные решения открытия соответствующих уголовных производств. Сейчас мы уже имеем твердые надежды на то, что детективы НАБУ будут реально расследовать факты политического преследования Петра Алексеевича со стороны прежде всего Государственного бюро расследования, а также тех, кто заказывал и руководил их действиями ", - заявил Головань.

Головань также добавил, что их процессуальный статус позволяет им требовать проведения соответствующих следственных действий.