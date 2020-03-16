Чтобы не проиграть саудитам Россия снижает пошлины на экспорт нефти
Об этом сообщает российский Интерфакс.
Размер экспортной пошлины сейчас в России составляет $66,9 за тонну нефти. Пошлину планируют снизить до $52 за тонну, то есть на $14,9 за тонну.
Экспортная пошлина входит в расчет стоимости нефти, которую Россия поставляет на мировые рынки. Уменьшая эту пошлину РФ снижает стоимость своей нефти, делая ее более конкурентоспособной.
В то же время уменьшение экспортной пошлины снизит поступления в российский бюджет.
Сейчас средняя стоимость барреля российской нефти Urals составляет $47,27. Тонна этой нефти стоит $345,1 за тонну, то есть снижение экспортной пошлины снизит стоимость тонны до $330,2 (или 4,3%).
Читайте также: Бензин по 20 грн, доллар - по 30 грн: как повлияет на Украину нефтяная война, коронавирус и начало мирового кризиса
-
Напомним, 9 марта цены на нефть Brent и WTI упали почти на треть после провала переговоров стран ОПЕК о снижении уровня добычи.
Читайте также
-
-
-
-
-
6 марта, 2020 Виталий Портников: Коалиция предательства