Чтобы не проиграть саудитам Россия снижает пошлины на экспорт нефти

16 марта, 2020, 13:33

С 1 апреля 2020 г. Министерство финансов России снизит пошлину на экспорт нефти из страны за границу. Таким образом Россия ответит на попытки Саудовской Аравии захватить российскую долю на рынке нефти Европы

Об этом сообщает российский Интерфакс.

Размер экспортной пошлины сейчас в России составляет $66,9 за тонну нефти. Пошлину планируют снизить до $52 за тонну, то есть на $14,9 за тонну.

Экспортная пошлина входит в расчет стоимости нефти, которую Россия поставляет на мировые рынки. Уменьшая эту пошлину РФ снижает стоимость своей нефти, делая ее более конкурентоспособной.

В то же время уменьшение экспортной пошлины снизит поступления в российский бюджет.

Сейчас средняя стоимость барреля российской нефти Urals составляет $47,27. Тонна этой нефти стоит $345,1 за тонну, то есть снижение экспортной пошлины снизит стоимость тонны до $330,2 (или 4,3%).

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