Большинство авиакомпаний мира могут обанкротиться до конца мая, - эксперты

16 марта, 2020, 15:10

Авиакомпании мира могут обанкротиться до конца мая, если власти не предпримут мер по поддержке отрасли

Об этом предупредила сиднейская консалтинговая компания Авиационный центр CAPA, пишет Bloomberg.

Пандемия коронавируса приведет к банкротству большинства авиакомпаний во всем мире к концу мая, если власть и отрасль не сделают согласованные шаги для избежания такой ситуации, считают эксперты CAPA.

Отмечается, что многие авиакомпании уже столкнулись с техническим банкротством или имеют проблемы с выплатой долгов. Денежные резервы авиакомпаний быстро истощаются из-за отмены рейсов и резкого падения спроса на авиаперелеты.

"Чтобы избежать катастрофы, необходимы скоординированные действия власти и отрасли. В противном случае выход из кризиса будет похож на жестокое поле битвы, усеянное жертвами", - говорится в заявлении компании.

По мнению аналитиков, крупнейшие перевозчики США, Китая и Ближнего Востока могут пережить кризис благодаря поддержке государств или владельцев.