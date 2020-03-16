 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоБольшинство авиакомпаний мира могут обанкротиться до конца мая, - эксперты

Большинство авиакомпаний мира могут обанкротиться до конца мая, - эксперты


фото: aerospace-technology
Авиакомпании мира могут обанкротиться до конца мая, если власти не предпримут мер по поддержке отрасли

Об этом предупредила сиднейская консалтинговая компания Авиационный центр CAPA, пишет Bloomberg.

Пандемия коронавируса приведет к банкротству большинства авиакомпаний во всем мире к концу мая, если власть и отрасль не сделают согласованные шаги для избежания такой ситуации, считают эксперты CAPA.

Отмечается, что многие авиакомпании уже столкнулись с техническим банкротством или имеют проблемы с выплатой долгов. Денежные резервы авиакомпаний быстро истощаются из-за отмены рейсов и резкого падения спроса на авиаперелеты.

"Чтобы избежать катастрофы, необходимы скоординированные действия власти и отрасли. В противном случае выход из кризиса будет похож на жестокое поле битвы, усеянное жертвами", - говорится в заявлении компании.

По мнению аналитиков, крупнейшие перевозчики США, Китая и Ближнего Востока могут пережить кризис благодаря поддержке государств или владельцев.

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 марта, 2020 понедельник

больше новостей

16 марта, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать