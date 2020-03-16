Адвокаты Порошенко: нынешнее руководство ГБР так же отрабатывает политический заказ, как и экс-директор Труба

16 марта, 2020, 19:49

Уже три производства, которые возбудили в ГБР против Петра Порошенко, изъяты из Бюро за нарушение подследственности, и это только начало

Об этом сообщили журналистам адвокаты пятого президента Петра Порошенко после общения со следователями Государственного бюро расследований.

Они напомнили, что НАБУ возбудило уголовное производство по факту политического преследования Порошенко, и сегодня пятый Президент дал показания по этому делу, где фигурируют так называемые "пленки Трубы".

Однако, как отмечают адвокаты, нынешнее руководство ГБР продолжает традиции предшественника. А руководит так называемыми "расследованиями" тот самый следователь Корецкий, который стал фигурантом скандальных "пленок Трубы".

"У нас состоялась очень конструктивная беседа в НАБУ. НАБУ зарегистрировало дело о политическом давлении на Петра Порошенко в форме расследования ГБР ряда дел, которые имеют цель отвлечь его от работы в Верховной Раде. Мы предоставили всю информацию и надеемся, что детективы сделают все, что необходимо, чтобы это дело относительно политического преследования двигалось вперед. Для этого есть все основания", - убежден адвокат Илья Новиков.

Разговор со следователями ГБР, который касался дела по формированию коалиции в Верховной Раде, адвокаты назвали бессмысленным.

"Следователи имели несколько вопросов о том, как функционирует украинская Конституция, как формируется коалиция в Верховной Раде. Почему эти вопросы теоретические - такие, что можно ставить студентам на экзамене - они были к господину Порошенко. И почему необходимо задать было в формате допроса. Опять присутствовал господин Корецкий. Мы настаиваем на этом снова, что это человек, к которому непосредственно обращался Труба с инструкциями. Который отчитывался перед Трубой о том, как они делают эти политические дела. Он не был отстранен - господин Корецкий - от ведения этих дел. И по нашему мнению это означает, что нынешнее руководство ГБР фактически продолжает ту же линию и отрабатывает те же инструкции, которые отрабатывал Труба, когда эти дела были нарушены", - отметил адвокат Новиков.

"Корецкий каждый раз вмешивается в работу следователя. Он не является тем следователем, который отвечает за ведение допроса, но он вмешивается непосредственно делает какие-то ремарки. И это ненормальная ситуация", - отметил адвокат.

Адвокат Игорь Головань отметил, что очередной фарс в ГБР стал еще одним доказательством политических преследований Петра Порошенко.

"Это уже превращаться в некий фарс. То есть мы уже говорили и о месте их расположения. Они не могли назвать, в каком районе они находятся. Затем мы выясняли их должностное положение. Поскольку мы знаем, что Указом Президента еще 5 февраля был изменен организационную структуру, в ГБР появились другие названия должностей. Но удостоверение остались старые. Со старыми названиями должностей », - отметил Игорь Головань.

Он сообщил, что следователи ГБР требовали без соответствующих удостоверений "поверить им на слово", что они занимают те или иные должности в ГБР.

"В ходе этих мероприятий, которые трудно назвать допросами, подтвердились факты многочисленных новых нарушений ГБР о том, что они даже формально не имеют права расследовать ряд уголовных производств. Уже три уголовных производства переданы по подследственности и изъяты у ГБР. Уже мы знаем точно, что как минимум семь уголовных производств незаконно без должных на то оснований зарегистрированы ГБР", - отметил адвокат Порошенко Игорь Головань.