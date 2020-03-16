303 тысячи билетов на поезда украинцы вернули из-за карантина
Об этом сообщают в пресс-службе Укрзализныци.
Там отмечают, что билеты возвращают не только на те рейсы, которые были отменены (в частности, международные железнодорожные рейсы), но и на неотмененные направления.
Билеты на поезд можно вернуть через кассу (наличными) или онлайн. В случае, если в кассе будет недостаточно наличных, то билет "гасится", а деньги можно будет забрать из кассы в течение 6 месяцев (средства вернут в течение 3-5 дней с момента обращения).
"Билеты, приобретенные через Интернет, возвращаются через онлайн сервисы. Деньги зачисляются на карту в течение 30 календарных дней ", - говорится в сообщении.
Там напоминают, что возвращают 100% стоимости билета только в том случае, если это билет на международный рейс, отменили, и если этот билет до станции за рубежом.
Также в УЗ отмечают, что кроме значительного объема возврата билетов, в Украине упал спрос на новые билеты и пассажирские перевозки.
Отметим, что из-за ограничительных мер ряд стран отменили железнодорожное сообщение с Украиной. В частности, Польша, Словакия, Венгрия, Беларусь и Россия. Также Укрзализныця отменила "поезд четырех столиц", в страны Балтии.
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