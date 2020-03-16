17 марта Рада может назначить Венедиктову генпрокурором, - Качура

16 марта, 2020, 22:28

Верховная Рада 17 марта может назначить нового генпрокурора и министра экономики

Об этом после заседания фракции Слуга народа заявил нардеп Александр Качура, сообщает Еспресо.TV .

"Завтра могут быть приняты два кадровых вопроса, это министр экономики и генеральный прокурор Украины. Я могу здесь уже открыть секрет, который уже, наверное, для вас не секрет, что Венедиктова будет внесена представлению президента на должность генерального прокурора. Завтра поддержат эти вопросы , ведь у нас сейчас два вызова есть - это эпидемия и всемирный кризис ", - сказал Качура.

Напомним, что Венедиктова была народным депутатом от партии «Слуга народа» с 29 августа 2019 по 14 января 2020 года. И.о. директора Государственного бюро расследований (с 27 декабря 2019).