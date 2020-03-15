 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЯценюк посетил столичную клинику не из-за вируса, - пресс-секретарь

Яценюк посетил столичную клинику не из-за вируса, - пресс-секретарь


фото: Укрінформ
Пресс-секретарь лидера партии "Народный фронт" Арсения Яценюка Ольга Лаппо заявила, что политик посетил столичную клинику не из-за вирусного заболевания

Об этом Ольга Лаппо написала в facebook.

По ее словам, 15 марта Арсений Яценюк посетил одну из киевских клиник по причинам, которые не связаны с ОРЗ: это была плановая процедура, которая не имеет ничего общего с диагностикой вирусного заболевания.

"Просьба не распространять панику и домыслы. В сетях появилась новость, что Арсения Яценюка увидели в больнице. Вокруг этого уже появилось много спекуляций и предположений. С Арсением Яценюком все в порядке. Он был в клинике, но по причинам, не связаны ни с каким ОРЗ. Это было плановая процедура, которая не имеет ничего общего с диагностикой вирусного заболевания. Спасибо за заботу", - написала Лаппо.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 марта, 2020 воскресенье

больше новостей

15 марта, 2020 воскресенье

14 марта, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать