Яценюк посетил столичную клинику не из-за вируса, - пресс-секретарь

15 марта, 2020, 15:11

Пресс-секретарь лидера партии "Народный фронт" Арсения Яценюка Ольга Лаппо заявила, что политик посетил столичную клинику не из-за вирусного заболевания

Об этом Ольга Лаппо написала в facebook.

По ее словам, 15 марта Арсений Яценюк посетил одну из киевских клиник по причинам, которые не связаны с ОРЗ: это была плановая процедура, которая не имеет ничего общего с диагностикой вирусного заболевания.

"Просьба не распространять панику и домыслы. В сетях появилась новость, что Арсения Яценюка увидели в больнице. Вокруг этого уже появилось много спекуляций и предположений. С Арсением Яценюком все в порядке. Он был в клинике, но по причинам, не связаны ни с каким ОРЗ. Это было плановая процедура, которая не имеет ничего общего с диагностикой вирусного заболевания. Спасибо за заботу", - написала Лаппо.