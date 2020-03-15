В России боевой вертолет случайно выстрелил по многоэтажке
15 марта, 2020, 16:36
В российском городе Чита боевой вертолет случайно выпустил снаряд по жилому многоэтажному дому
Об этом сообщают российские СМИ.
Инцидент произошел 14 марта из-за разрядки боекомплекта вертолета Ми-35М на аэродроме "Черемушки" под Читой. Во время очередной процедуры произошел сбой, и один из снарядов калибра 23 мм выстрелил.
Он пролетел почти полтора километра и врезался в стену жилого дома. Местные жители сначала даже не поняли, что произошло и пожаловались в МЧС на "громкий хлопок".
Снаряд повредил стекло, межэтажное перекрытие и балкон. Никто не погиб и не пострадал.
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