В РФ есть первая смерть от пандемии коронавируса. Оппозиция официальной статистике не доверяет

15 марта, 2020, 17:27

В России зафиксировали первую смерть из-за коронавируса, а подтвержденных случаев заражения - 59

Умершим является 75-летний житель Москвы, рассказывает со ссылкой на российские информресурсы Еспресо.TV.

В феврале он вернулся из Италии. 10 марта ему стало плохо и он вызвал врача на дом.

Врачи поставили мужчине диагноз ОРВИ, 11 марта больному стало плохо, и его госпитализировали в медицинский центр в районе "Коммунарка", чтобы проверить на коронавирус. Ночью пациент умер.

Больше всего зарегистрированных случаев - в Москве и Московской области.

Вместе с тем представители антипутинской оппозиции скептично относятся к обнародованным данным.

"Они (власти, - ред.) цифры скрывают... В Европе масштаб чисто информационный, чисто паникерский он выше чем в России, поэтому в России всем на всех наплевать. На людей плевать. Власти вообще не думают о людях. Поверьте мне, здесь медицины вообще нет. За пределами Садового кольца ее просто нет. То есть выжил - выжил, не выжил - не выжил. Вот хлорки поешь и может выживешь", - прокомментировал ситуацию российский правозащитник и оппозиционер Марк Фейгин.

С таким заявлением он выступил в эфире в программы "Студия Запад" с Антоном Борковским.