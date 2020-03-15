 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ РФ есть первая смерть от пандемии коронавируса. Оппозиция официальной статистике не доверяет

В РФ есть первая смерть от пандемии коронавируса. Оппозиция официальной статистике не доверяет


фото: babilonmagazine.it
В России зафиксировали первую смерть из-за коронавируса, а подтвержденных случаев заражения - 59

Умершим является 75-летний житель Москвы, рассказывает со ссылкой на российские информресурсы Еспресо.TV.

В феврале он вернулся из Италии. 10 марта ему стало плохо и он вызвал врача на дом.

Врачи поставили мужчине диагноз ОРВИ, 11 марта больному стало плохо, и его госпитализировали в медицинский центр в районе "Коммунарка", чтобы проверить на коронавирус. Ночью пациент умер.

Больше всего зарегистрированных случаев - в Москве и Московской области.

Вместе с тем представители антипутинской оппозиции скептично относятся к обнародованным данным.

"Они (власти, - ред.) цифры скрывают... В Европе масштаб чисто информационный, чисто паникерский он выше чем в России, поэтому в России всем на всех наплевать. На людей плевать. Власти вообще не думают о людях. Поверьте мне, здесь медицины вообще нет. За пределами Садового кольца ее просто нет. То есть выжил - выжил, не выжил - не выжил. Вот хлорки поешь и может выживешь", - прокомментировал ситуацию российский правозащитник и оппозиционер Марк Фейгин.

С таким заявлением он выступил в эфире в программы "Студия Запад" с Антоном Борковским.

  • Как уже сообщалось, Беларусь и Россия приостанавливают железнодорожное сообщение с Украиной.
  • Опубликован список отмененных поездов.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 марта, 2020 воскресенье

больше новостей

15 марта, 2020 воскресенье

14 марта, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать