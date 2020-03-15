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Espreso.tvОбществоУкрзализныця прекращает международное пассажирское сообщение

Укрзализныця прекращает международное пассажирское сообщение


фото: Укріфнорм
Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Укрзализныця в ночь на 17 марта полностью прекращает международные железнодорожные перевозки

Об этом Криклий написал в facebook.

Он сообщил, что Укрзализныця прекращает международные пассажирские железнодорожные перевозки с 17 марта до завершения периода карантина, вызванного вспышкой COVID-19, или до принятия соответствующих постановлений правительства. В то же время, внутреннее железнодорожное пассажирское сообщение сейчас осуществляется в штатном режиме.

"Международные железнодорожные грузовые перевозки, согласно решению правительства, продолжаются. Укрзализныця постоянно принимает меры по противодействию занесения и распространения в Украине нового коронавируса. В частности, осуществляется регулярная влажная уборка и дезинфекция вокзальных помещений, пассажирских вагонов в пути следования и в пунктах оборота", - написал Криклий.

По его словам, каждый час проводится дополнительная дезинфекция в местах наибольшей концентрации пассажиров. Также обеспечено выделение, оборудование и надлежащее состояние санитарных тупиков для проведения карантинных мероприятий на случай эпидемических осложнений в поездах; проведены инструктажи членов поездных бригад по вопросам выявления и профилактики заболеваний; на вокзалах обустраиваются помещения для временной изоляции больных с признаками инфекции.

  • Напомним, в Украине 17 марта будет полностью ограничено авиасообщение из-за нового типа коронавируса COVID-19.
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