Украинский студент из Познани рассказал, как на самом деле работает система "Друг"

15 марта, 2020, 13:51

Гражданин Украины Святослав Коверзев, который получает высшее образование в Познани (Польша), описал собственный опыт использования онлайновой системы возвращения домой "Друг", которую рекомендует МИД

Об этом он написал в письме к Еспресо.TV.



"С 10.03 в моем университете объявили карантин, в новостях увидел, что начинаются радикальные действия в борьбе с коронавирусом. Сразу после этого купил билет на самолет, компании Wizz air, который должен был лететь из Познани в Киев 15.03, рейс отменили. После чего я начал искать другие рейсы, но по нормальной цене найти не удалось, ценовой диапазон был 6000-11 000 грн. Искал любые рейсы, то есть из всех городов Польши в направлении Украины, куда угодно, лишь бы пересечь границу. Узнал о варианте с системой "Друг", где я мог бы зарегистрироваться и занять место на самолете, который будто имеет вывозить украинцев нерегулярными рейсами. 14.03 сайт работал очень плохо из-за обилия людей, которые им пользовались. На данный момент удалось наконец зарегистрироваться на сайте, сейчас попробую занять место в самолете", - отметил парень.

Святослав смог зарегистрироваться в системе только 14 марта.

"Я зарегистрировался на сайте "Друг" еще вчера, сегодня перезвонил в посольство и уточнил порядок действий. Они рассказали о том, что нужно только зарегистрироваться на сайте "Друг" и потом, когда появятся, заполнить какой-то формуляр с какой-то дополнительной информацией. На данный момент сказали ожидать телефонное текстовое сообщение", - добавил Коверзев.