Только онлайн: В Ватикане на Страстную неделю на богослужение не будут пускать паломников

15 марта, 2020, 19:39

В Ватикане все богослужения во время Страстной недели пройдут без присутствия паломников, но будут транслироваться онлайн

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Префектура Папского дома сообщила, что богослужения Страстной недели в Ватикане будут проходить без участия паломников, а до 12 апреля общие аудиенции Папы Римского и молитва "Ангелус" будут проходить онлайн и по телевидению.

"Подтверждено проведение всех запланированных на пасхальное триденствие богослужений. Сейчас изучается способ их проведения и участия в них, что будет учитывать меры безопасности, введенные с целью предотвращения распространения вируса. Об этих способах будет сообщено после их окончательного определения, учитывая развитие эпидемиологической ситуации", - сообщили в Ватикане.

8 марта Папа Римский Франциск нарушил многовековую традицию и впервые обратился с воскресной проповедью к верующим не из Апостольского дворца, а с помощью интернет-трансляции. Целью такого шага стало предотвращение распространения коронавируса.

Христиане западного обряда в этом году будут праздновать Пасху 12 апреля. Христиане восточного обряда - на неделю позже, 19 апреля.