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Espreso.tvОбществоСо стороны ОРДЛО на КПВВ выстраиваются огромные очереди тех, кто хочет "закупиться" всем необходимым. Обнародованы фото

Со стороны ОРДЛО на КПВВ выстраиваются огромные очереди тех, кто хочет "закупиться" всем необходимым. Обнародованы фото


фото: objectiv.tv
В границах временно оккупированных российско-террористическими войсками отдельных районов Донецкой и Луганской областей на дорогах, ведущих к контрольным пунктам въезда-выезда, наблюдается чрезвычайное скопление автомобилей

Об этом со ссылкой на проукраинский Telegram канал Donetchanyn, который занимается отслеживанием ситуации в самопровозглашенных "республиках", рассказывает Еспресо.TV.

"На выезд в Украину яростные очереди. Из-за слухов о том, что границу с оккупированными территориями закроют, народ ломанулся закупиться солью, спичками и гречкой. Ведь это все обязательно спасет человечество от коронавируса", - отмечается в сообщении.

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В подтверждение приводится фото.

Справка

Официально в Украине зарегистрирована только одна смерть от китайского коронавируса. Речь идет о 71-летней женщине из Радомышля.

Еще два подтвержденных случая заболевания имеют место в Черновцах. Из-за этого на Буковине объявлена чрезвычайная ситуация.

СНБО призывает всех украинцев вернуться в страну до 00 ч 00 мин 17 марта, когда планируется закрыть границы.

Министр внутренних дел Арсен Аваков, которому также подчиняется ГСЧС и пограничники, заверил, что вскоре больницы и аптеки будут полностью обеспечены индивидувальными защитными масками и антисептиками. Кроме того, по словам, быстрое тестирование на коронавирус станет общедоступным.

В свою очередь, Минздрав просит граждан не выходить из дома без необходимости. Особенно это предостережение касается пожилых людей .

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