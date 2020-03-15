Со стороны ОРДЛО на КПВВ выстраиваются огромные очереди тех, кто хочет "закупиться" всем необходимым. Обнародованы фото

15 марта, 2020, 08:10

В границах временно оккупированных российско-террористическими войсками отдельных районов Донецкой и Луганской областей на дорогах, ведущих к контрольным пунктам въезда-выезда, наблюдается чрезвычайное скопление автомобилей

Об этом со ссылкой на проукраинский Telegram канал Donetchanyn, который занимается отслеживанием ситуации в самопровозглашенных "республиках", рассказывает Еспресо.TV.

"На выезд в Украину яростные очереди. Из-за слухов о том, что границу с оккупированными территориями закроют, народ ломанулся закупиться солью, спичками и гречкой. Ведь это все обязательно спасет человечество от коронавируса", - отмечается в сообщении.

Читайте также: Виталий Портников: Самое гадкое - использовать пандемию

В подтверждение приводится фото.

Справка

Официально в Украине зарегистрирована только одна смерть от китайского коронавируса. Речь идет о 71-летней женщине из Радомышля.

Еще два подтвержденных случая заболевания имеют место в Черновцах. Из-за этого на Буковине объявлена чрезвычайная ситуация.

СНБО призывает всех украинцев вернуться в страну до 00 ч 00 мин 17 марта, когда планируется закрыть границы.

Министр внутренних дел Арсен Аваков, которому также подчиняется ГСЧС и пограничники, заверил, что вскоре больницы и аптеки будут полностью обеспечены индивидувальными защитными масками и антисептиками. Кроме того, по словам, быстрое тестирование на коронавирус станет общедоступным.

В свою очередь, Минздрав просит граждан не выходить из дома без необходимости. Особенно это предостережение касается пожилых людей .