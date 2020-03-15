"Кому коронавирус - беда, а кому - мать родна". В соцсетях обсуждают скачок цен на авиабилеты

15 марта, 2020, 12:43

Неслыханное повышение стоимости пассажирских перевозок от украинских авиакомпаний не могло не вызвать бурного обсуждения национального сегмента Facebook

Ниже приводится подборка из самых ярких и характерных высказываний.

К обсуждению присоединился и руководитель компании МАУ Евгений Дыхне просит также обратить внимание на цены других авиаперевозчиков и подчеркивает, что никто "руками стоимость билетов не вводит".

"Было бы справедливо, чтобы кроме скринов авиабилетов МАУ для сравнения прикладывали еще и билеты других авиакомпаний. Современные авиакомпании рассчитывают алгоритмы по одним и тем же алгоритмам. Цену формирует специальная система расчета revenue management, никто руками стоимость билетов не вводит. И данная система определяет стоимость на том или ином маршруте в соответствии с целого ряда показателями", - подчеркнул он у себя на Telegram.

А популярный украинский блогер Роман Синицын у себя на странице подробно анализирует ситуацию и главной причиной подорожания билетов называет рекордный спрос на возвращение в Украину в указанные выше слишком сжатые сроки. Также он описывает особенности работы компаний, которые тоже существенно влияют на ценообразование.

"Сейчас просто сумасшедший, нет не так - БЕЗУМНЫЙ, спрос на билеты в Киев из-за завтрашнего локдауна у нас и ряда локдаунов/тревел-банов в Европе (Испания, Чехия, Словакия... будут еще). И не только спрос на покупку, количество обращений безумное, система в связи с этим делает билеты дороже", - пишет Синицын.