"Кому коронавирус - беда, а кому - мать родна". В соцсетях обсуждают скачок цен на авиабилеты
Ниже приводится подборка из самых ярких и характерных высказываний.
К обсуждению присоединился и руководитель компании МАУ Евгений Дыхне просит также обратить внимание на цены других авиаперевозчиков и подчеркивает, что никто "руками стоимость билетов не вводит".
"Было бы справедливо, чтобы кроме скринов авиабилетов МАУ для сравнения прикладывали еще и билеты других авиакомпаний. Современные авиакомпании рассчитывают алгоритмы по одним и тем же алгоритмам. Цену формирует специальная система расчета revenue management, никто руками стоимость билетов не вводит. И данная система определяет стоимость на том или ином маршруте в соответствии с целого ряда показателями", - подчеркнул он у себя на Telegram.
А популярный украинский блогер Роман Синицын у себя на странице подробно анализирует ситуацию и главной причиной подорожания билетов называет рекордный спрос на возвращение в Украину в указанные выше слишком сжатые сроки. Также он описывает особенности работы компаний, которые тоже существенно влияют на ценообразование.
"Сейчас просто сумасшедший, нет не так - БЕЗУМНЫЙ, спрос на билеты в Киев из-за завтрашнего локдауна у нас и ряда локдаунов/тревел-банов в Европе (Испания, Чехия, Словакия... будут еще). И не только спрос на покупку, количество обращений безумное, система в связи с этим делает билеты дороже", - пишет Синицын.
- Напомним, за сутки до закрытия границы из-за чрезвычайного спроса резко поднялись цены на авиабилеты.
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