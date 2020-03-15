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Espreso.tvОбществоПовторяется история с Януковичем. Россия избавится Зеленского и попытается откусить новый кусок территории Украины, - политолог Тарас Возняк

Повторяется история с Януковичем. Россия избавится Зеленского и попытается откусить новый кусок территории Украины, - политолог Тарас Возняк


фото: dialog.ua
Страна-агрессор может воспользоваться вызванным ошибками Владимира Зеленского на Донбассе внутренним противостоянием внутри Украины и попробовать повторить свои действия по аннексии начала 2014 года

С такой опаской политолог, главный редактор журнала "Ї" Тарас Возняк выступил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая 14 марта 2020 г. вышла на Еспресо.TV.

"Здесь по сути реализация того же плана, который проходил в случае с Януковичем, когда Янукович был до бесконечности разозлить - даже не Янукович, ему помогали те, кто давал команды в Администрации (президента, - ред.) тогдашней, - максимально раздраконить украинское общество, привести к огромному взрыву. После этого откусить кусок - Крым и Донбасс. Сейчас тот же сценарий", - пояснил эксперт.
 
 
В придачу РФ откажется от Зеленского в качестве президента, точно так же она 6 лет назад поступила с Януковичем, добавил Возняк.
 
"И эвакуировать, сбросить "трэш". "Трэшем" называется Янукович. В данном случае - тот же сценарий... Списать сбросить в "трэш" нынешнюю власть и пойти снова на следующий круг такими кусками, такими откусываниями. Это простая технология", - отметил политолог.
 
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