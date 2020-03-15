Офис президента выложил видеоинструкцию, как действовать в случае подозрения о заболевании коронавирусом

15 марта, 2020, 17:16

Офис президента Украины выложил в сеть видеоинструкцию с советами, как действовать в случае подозрения о заболевании короновирусом

Ролик опубликован на странице Офиса президента в facebook.

"Если вы испытываете симптомы вирусной инфекции - оставайтесь дома и позвоните своему семейному врачу. Он решит, нужна ли изоляция и госпитализация. Но если у вас температура выше 38 и трудно дышать - сразу вызывайте скорую. Если коронавирус подтвердится - будут проведены все необходимые медицинские процедуры", - говорится в видеоинструкции.