Офис президента выложил видеоинструкцию, как действовать в случае подозрения о заболевании коронавирусом
15 марта, 2020, 17:16
Офис президента Украины выложил в сеть видеоинструкцию с советами, как действовать в случае подозрения о заболевании короновирусом
Ролик опубликован на странице Офиса президента в facebook.
"Если вы испытываете симптомы вирусной инфекции - оставайтесь дома и позвоните своему семейному врачу. Он решит, нужна ли изоляция и госпитализация. Но если у вас температура выше 38 и трудно дышать - сразу вызывайте скорую. Если коронавирус подтвердится - будут проведены все необходимые медицинские процедуры", - говорится в видеоинструкции.
- Напомним, 14 марта Министерство здравоохранения призвало украинцев во время карантина по возможности оставаться дома.
- 15 марта министр здравоохранения Илья Емец предложил закрыть все заведения общественного питания для борьбы с коронавирусом.
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