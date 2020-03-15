На Прикарпатье полиция задержала подозреваемого в убийстве таксиста

15 марта, 2020, 14:31

Правоохранители задержали мужчину, который обоснованно подозревается в убийстве таксиста в Тисменицком районе Ивано-Франковской области. По данному факту открыто уголовное производство

Подробности со ссылкой на сектор коммуникации полиции Франковщины рассказывает Еспресо.TV.

13 марта 2020 г. в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее сожитель исчез: уехал таксовать и по настоящее время местонахождение его неизвестно, телефонная связь с ним потеряна.

На розыск прикарпатца немедленно был ориентирован личный состав полиции, общественность и вспомогательные силы. Опрашивались коллеги, знакомые и родственники, проверяли камеры видеонаблюдения, проводились подворовые обходы. Для установления места нахождения автомобиля и гражданина проверяли территории города и ближних районов.

Оперативники управления уголовного розыска областной полиции совместно с сотрудниками следственного управления, тисменицкими и ивано-франковскими правоохранителями приняли все меры для раскрытия этого преступления. Полицейские в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали подозреваемого в убийстве. Речь идет о 26-летнем жителе Тисменицкого района.

Как установили полицейские, злоумышленник сел в автомобиль, и когда таксист подвозил его до пункта назначения в село Черниев, сказал, что не имеет средств оплатить проезд. Во время ссоры злоумышленник вытащил нож и нанес им множество ударов перевозчику.

После этого тело погибшего поместил в автомобиль и поехал ним с места преступления в село Старые Кривотулы. 37-летний пострадавший от полученных травм скончался в автомобиле.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Полицейские начали уголовные производства по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.