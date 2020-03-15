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Espreso.tvОбществоМинздрав хочет закрыть все кафе и рестораны в Украине из-за коронавируса

Минздрав хочет закрыть все кафе и рестораны в Украине из-за коронавируса


фото: Укрінформ
Министр здравоохранения Илья Емец предлагает закрыть все заведения общественного питания для борьбы с коронавирусом

Об этом сообщает официальный сайт МЗ.

По мнению Емца, необходимо рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания при первом осложнении эпидемической ситуации.

"Опыт зарубежных стран говорит, что закрытие заведений общественного питания - действенная мера в борьбе с коронавирусом. Считаю, что нам нужно действовать на опережение, четко и решительно. Именно поэтому целесообразным было бы рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за коронавируса", - сказал Емец.

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