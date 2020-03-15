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Espreso.tvОбществоМэр Вроцлава каждый вечер дает разъяснительные стримы по поводу коронавируса

Мэр Вроцлава каждый вечер дает разъяснительные стримы по поводу коронавируса

Надпись на польськом языке: "Останься дома. Читай книги"
Городской голова польского Вроцлава Яцек Сутрик каждый день вечером общается с жителями города с помощью видеообращений

Об этом рассказывает Еспресо.TV .

Политик выходит в эфир через свои официальные страницы в сетях Facebook, Instagram и YouTube .

Вот его последняя запись:

Каждый раз Сутрик приводит последние статистические данные с привязкой к Вроцлаву, рассказывает что по этому поводу делает центральная и местная власть, дает различные советы, отвечает на вопросы. При этом держится он непринужденно, "по домашнему", и высказывается простым языком.

Часто мэра можно увидеть в компании с его любимцем - котом Вроцеком.

Сейчас главной мыслью Сутрека по поводу защиты горожан от пандемии, которую он доносит до своей аудитории, является насущная необходимость постоянного пребывания в самоизоляции.

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