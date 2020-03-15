Мэр Вроцлава каждый вечер дает разъяснительные стримы по поводу коронавируса
15 марта, 2020, 18:43
Городской голова польского Вроцлава Яцек Сутрик каждый день вечером общается с жителями города с помощью видеообращений
Об этом рассказывает Еспресо.TV .
Политик выходит в эфир через свои официальные страницы в сетях Facebook, Instagram и YouTube .
Вот его последняя запись:
Каждый раз Сутрик приводит последние статистические данные с привязкой к Вроцлаву, рассказывает что по этому поводу делает центральная и местная власть, дает различные советы, отвечает на вопросы. При этом держится он непринужденно, "по домашнему", и высказывается простым языком.
Часто мэра можно увидеть в компании с его любимцем - котом Вроцеком.
Сейчас главной мыслью Сутрека по поводу защиты горожан от пандемии, которую он доносит до своей аудитории, является насущная необходимость постоянного пребывания в самоизоляции.
- Напомним, в полночь 15 марта 2020 Польша закрыла на десять дней свои границы.
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