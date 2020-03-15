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Espreso.tvОбществоЭтот день в истории: провозглашена полная государственная независимость Украины

Этот день в истории: провозглашена полная государственная независимость Украины

15 марта 1939 г. в Хусте было провозглашено самостоятельное государство Карпатская Украина

Тогда из-за развала Чехословакии состоялось провозглашение государственной независимости Закарпатья и принята Конституция, передает Еспресо.TV со ссылкой на Ukrainian Military Honour.

В тот же день Венгрия напала на Карпатскую Украину. На борьбу с врагом стала "Карпатская Сечь", а также отряды самообороны, однако силы были неравными. На Красном Поле состоялась героическая битва сечевиков с регулярными венгерскими войсками, отдельные подразделения продолжали борьбу еще две недели. Президент Августин Волошин и правительство вынуждены были покинуть родную землю

"Поэтому Карпатская Украина как государство просуществовало всего полгода, но заявила миру о свободолюбии украинского народа, оставила свой след в украинской истории, подтвердила, что Закарпатье является украинской землей, а украинцы этого края являются неотъемлемой частью большой украинской нации", - отмечается в сообщении.

 
 
Документальный фильм 1940 "Трагедия Карпатской Украины" (режиссер Василий Авраменко)
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