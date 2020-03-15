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Espreso.tvОбществоБеларусь и Россия приостанавливают железнодорожное сообщение с Украиной. Опубликован список отмененных поездов

Беларусь и Россия приостанавливают железнодорожное сообщение с Украиной. Опубликован список отмененных поездов

Железнодорожный вокзал. Киев
фото: 5.ua
Из-за распространения коронавируса Российская Федерация и Республика Беларусь, начиная с 17 марта 2020 года, приостанавливают железнодорожное сообщение с Украиной и Молдовой

Речь идет о курсировании международных пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальные сайты РЖД и Белорусской железной дороги.

Временно отменяется курсирование следующих поездов:

№65 / 66 Москва - Кишинев (АО "ФПК")

№5 / 6 Москва - Киев (Украинская железная дорога)

№23 / 24 Москва - Одесса,

№ 61/62 Москва - Николаев, включая вагоны Херсон - Москва;

№73 / 74 Москва - Львов, включая прицепные вагоны Хмельницкий - Москва;

№ 95/96 Москва - Кривой Рог, включая вагоны Полтава - Москва;

Днепр - Москва, №53 / 54 Санкт-Петербург - Киев, включая беспересадочные вагоны Харьков - Санкт-Петербург;

№47 / 48 Москва - Кишинев (Молдавская железная дорога)

№341 / 342 Москва - Кишинев;

№361 / 362 Санкт-Петербург - Кишинев;

№369 / 370 Баку - Киев (Азербайджанская железная дорога)

№32 / 31 Киев - Рига, включая прицепные вагоны Минск - Рига,

№53 / 54 Киев / Харьков - Санкт-Петербург;

№86 / 85 Минск - Киев;

№ 94/93 Минск - Одесса,

№100 / 99 Минск - Запорожье, включая беспересадочные вагоны Минск - Кишинев;

№361 / 362 Кишинев - Санкт-Петербург, включая беспересадочные вагоны Гродно - Санкт-Петербург;

№371 / 372 Могилев - Львов, включая прицепные вагоны Барановичи - Львов и Минск - Могилев;

№856 / 855 Гомель - Сновск;

№6390 / 6389 Сарны - Горынь - Здолбунов;

№6309 / 6310 и №6315 / 6316 Ковель - Хотислав;

№31 / 32 Киев Рига отправлением из Киева с 16.03.2020 отправление из Риги с 17.03.2020, а также прицепной вагон Минск - Рига, отправлением из Минска и Риги 17.03.2020;

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№54 / 53 Киев / Харьков - Санкт-Петербург отправлением из Киева и Харькова с 15.03.2020, отправлением из Санкт-Петербурга с 16.03.2020;

№86 / 85 Минск - Киев отправлением из Минска с 15.03.2020 отправлением из Киева с 16.03.2020;

№94 / 93 Минск - Одесса отправлением из Минска с 17.03.2020, отправлением из Одессы с 18.03.2020;

№100 / 99 Минск - Запорожье отправлением из Минска с 16.03.2020, отправлением из Запорожья с 18.03.2020;

№856 / 855 Гомель - Сновск - Гомель отправлением из Гомеля и Сновска с 21.03.2020; беспересадочные вагоны Кишинев - Минск, курсирующие в составе поездов №361 / 99 отправлением из Кишинева с 15.03.2020;

пограничный поезд №6390 / 6389 Сарны - Горынь - Здолбунов отправлением от станции Сарны и Горынь с 16.03.2020;

пограничный поезд №6309 / 6310 Ковель - Хотислав отправлением от станции Ковель и Хотислав с 16.03.2020;

пограничный поезд №6315 / 6316 Ковель - Хотислав отправлением от станции Ковель с 16.03.2020 и Хотислав с 17.03.2020.

Также меняется маршрут движения пограничных поездов:

№6217 / 6218 Барановичи - Удрицк-Барановичи,

№6342 / 6341, 6344/6343 Брест - Заболотье - Брест.

Поезд международных линий №371 Могилев - Львов отправлением из Могилева 15.03.2020 проедет до станции Горынь и 16.03.2020 отправится обратно по маршруту Горынь-Могилев. В дальнейшем поезд №371 / 372 Могилев - Львов - Могилев отменяется и временно курсировать не будет. В то же время прицепной вагон Барановичи - Львов отправлением из Барановичей с 15.03.2020 и отправлением из Львова с 16.03.2020 отменяется.

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К последней пограничной станции сокращается маршрут пограничных поездов Брест - Заболотье и Баранович - Удрицк:

поезда №6342 / 6341 и №6344 / 6343 Брест-Заболотье с 16.03.2020 будут курсировать в сообщении Брест - Хотислав;

поезд №6217 / 6218 Барановичи - Удрицк с 16.03.2020 будут курсировать в сочетании Барановичи-Горынь.

О возобновлении движения поездов и беспересадочных вагонов будет объявлено дополнительно.

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