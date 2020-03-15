Антимонопольный комитет начал расследование из-за повышения цен на авиабилеты МАУ
Об этом сообщил председатель Киевского областного территориального управления АМКУ Алексей Хмельницкий в facebook.
По его словам, из-за пандемии коронавируса власти Украины призвали граждан срочно вернуться из-за границы, ведь с 17 марта авиасообщение с другими странами остановят.
"В этой чрезвычайной ситуации в Антимонопольный комитет поступили сообщения, что крупнейший национальный авиаперевозчик - Международные авиалинии Украины - резко поднял цены на билеты на последние перед остановкой авиасообщения дня. Иллюстрируют обращение следующими данными: билет эконом-класса Лондон-Киев на 15 марта стоит 24 тыс . грн. При этом накануне билет стоил менее 10 тыс.", - написал Хмельницкий.
Он пообещал, что АМКУ изучит эти факты и накажет МАУ в случае нарушений конкурентного законодательства.
- Напомним, за сутки до закрытия границы из-за чрезвычайного спроса резко поднялись цены на авиабилеты.
- В Международных авиалиниях Украины объяснили стремительный рост цен на билеты повышенным спросом и решением о прекращении международного авиасообщения
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