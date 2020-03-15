Антимонопольный комитет начал расследование из-за повышения цен на авиабилеты МАУ

15 марта, 2020, 16:55

Антимонопольный комитет начал расследование из-за стремительного повышения Международными авиалиниями Украины цен на билеты за несколько дней до закрытия границы

Об этом сообщил председатель Киевского областного территориального управления АМКУ Алексей Хмельницкий в facebook.

По его словам, из-за пандемии коронавируса власти Украины призвали граждан срочно вернуться из-за границы, ведь с 17 марта авиасообщение с другими странами остановят.

"В этой чрезвычайной ситуации в Антимонопольный комитет поступили сообщения, что крупнейший национальный авиаперевозчик - Международные авиалинии Украины - резко поднял цены на билеты на последние перед остановкой авиасообщения дня. Иллюстрируют обращение следующими данными: билет эконом-класса Лондон-Киев на 15 марта стоит 24 тыс . грн. При этом накануне билет стоил менее 10 тыс.", - написал Хмельницкий.

Он пообещал, что АМКУ изучит эти факты и накажет МАУ в случае нарушений конкурентного законодательства.