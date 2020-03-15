15 марта на фронте: ранены двое украинских военных

15 марта, 2020, 18:28

Вследствие вражеских обстрелов 15 марта на Донбассе были ранены два украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксированы шесть обстрелов: трижды вблизи населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Лебединского - из минометов калибра 82 мм - 6 мин, а также зафиксирован огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; рядом с Невельским - из станкового противотанкового гранатомета; в районе населенного пункта Павлополь - из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Два обстрела осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": вблизи Луганского - из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Крымского - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Подразделения операции Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ.

Сегодня, 15 марта, в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Эвакуационной техникой военные доставлены в военно-медицинское учреждение, где им оперативно была оказана надлежащая медицинская помощь.