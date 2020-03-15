 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОперація об'єднаних сил15 марта на фронте: ранены двое украинских военных

15 марта на фронте: ранены двое украинских военных


фото: facebook
Вследствие вражеских обстрелов 15 марта на Донбассе были ранены два украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксированы шесть обстрелов: трижды вблизи населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Лебединского - из минометов калибра 82 мм - 6 мин, а также зафиксирован огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; рядом с Невельским - из станкового противотанкового гранатомета; в районе населенного пункта Павлополь - из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Два обстрела осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": вблизи Луганского - из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Крымского - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Подразделения операции Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ.

Сегодня, 15 марта, в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Эвакуационной техникой военные доставлены в военно-медицинское учреждение, где им оперативно была оказана надлежащая медицинская помощь.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 марта, 2020 воскресенье

больше новостей

15 марта, 2020 воскресенье

14 марта, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать