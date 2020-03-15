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Espreso.tvОбщество14 марта россияне совершили 9 обстрелов из минометов и гранатометов, утром 15-го - ранен в руку украинский боец

14 марта россияне совершили 9 обстрелов из минометов и гранатометов, утром 15-го - ранен в руку украинский боец


фото: censor.net
В субботу, 14 марта 2020 года, вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в информационной сводке о положении в зоне проведения Операции объединенных сил по состоянию на 07:00 утра, 15 марта, передает Еспресо.TV.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отмечают украинские военные.

А именно:

рядом с Березовым - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Старогнатовки - с миномета калибра 82 мм - 5 мин;

возле Павлополя - со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

трижды в районе населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм - 11 мин;

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вблизи Новолуганского - из миномета калибра 82 мм - 3 мины, а также был зафиксирован огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

недалеко от населенного пункта Шумы - со 120-мм минометов - 6 мин, 24 мины с минометов калибра 82 мм, а также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Зайцевым - из миномета калибра 120 мм - 3 мины.

Кроме этого, россияне и наемники совершили обстрел со стрелкового оружия участка разведения №3 Богдановка-Петровское. Украинские защитники огонь не открывали, соблюдая режим тишины.

Вчера, 14 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

С началом этого периода российские оккупационные войска дважды обстреляли наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Это произошло рядом с Песками и возле Луганского.

"Подразделения Операции объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ", - отмечают в штабе ООС.

За текущие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил касательное огнестрельное пулевое ранение руки. Эвакуационной техникой военного доставили в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно была предоставлена надлежащая медицинская помощь.

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