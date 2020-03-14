Зеленский передал записку со словами поддержки Трюдо и его жене, которая заболела коронавирусом
14 марта, 2020, 19:49
Президент Владимир Зеленский прислал записку премьер-министру Канады Джастину Трюдо, жена которого заболела коронавирусом
Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в facebook.
"Полетел через океан луч поддержки ... Имел удовольствие передать эту теплую записку со словами поддержки от Владимира Зеленского и Елены Зеленской Джастину Трюдо и Софи Грегуар-Трюдо.
- Напомним, 13 марта у Софи Грегуар-Трюдо, жены премьер-министра Канады Джастина Трюдо, зафиксирован положительный тест на коронавирусную инфекцию.
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