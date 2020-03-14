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Espreso.tvОбществоЗеленский передал записку со словами поддержки Трюдо и его жене, которая заболела коронавирусом

Зеленский передал записку со словами поддержки Трюдо и его жене, которая заболела коронавирусом


фото: Укрінформ
Президент Владимир Зеленский прислал записку премьер-министру Канады Джастину Трюдо, жена которого заболела коронавирусом

Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в facebook.

"Полетел через океан луч поддержки ... Имел удовольствие передать эту теплую записку со словами поддержки от Владимира Зеленского и Елены Зеленской  Джастину Трюдо и Софи Грегуар-Трюдо.

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