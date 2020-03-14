Зеленский передал записку со словами поддержки Трюдо и его жене, которая заболела коронавирусом

14 марта, 2020, 19:49

Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в facebook.

"Полетел через океан луч поддержки ... Имел удовольствие передать эту теплую записку со словами поддержки от Владимира Зеленского и Елены Зеленской Джастину Трюдо и Софи Грегуар-Трюдо.