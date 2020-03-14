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Espreso.tvОбществоЯценюк поздравил украинских добровольцев: "Вы пишете новую историю нашего государства"

Яценюк поздравил украинских добровольцев: "Вы пишете новую историю нашего государства"

Лидер политической партии "Народный фронт", премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк поздравил защитников Отечества с Днем добровольца

Соответствующее обращение он разместил у себя на Facebook, передает Еспресо.TV

Политик отметил следующее:

"Спасибо добровольцам, которые первыми стали на защиту страны. Каждый из вас защитил Украину. Вы пишете новую историю нашего государства.

Вечное уважение и память павшим.

Слава Украине!

Героям слава! ".

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