Яценюк поздравил украинских добровольцев: "Вы пишете новую историю нашего государства"
14 марта, 2020, 13:12
Лидер политической партии "Народный фронт", премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк поздравил защитников Отечества с Днем добровольца
Соответствующее обращение он разместил у себя на Facebook, передает Еспресо.TV
Политик отметил следующее:
"Спасибо добровольцам, которые первыми стали на защиту страны. Каждый из вас защитил Украину. Вы пишете новую историю нашего государства.
Вечное уважение и память павшим.
Слава Украине!
Героям слава! ".
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