Яценюк поздравил украинских добровольцев: "Вы пишете новую историю нашего государства"

14 марта, 2020, 13:12

Лидер политической партии "Народный фронт", премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк поздравил защитников Отечества с Днем добровольца

Соответствующее обращение он разместил у себя на Facebook, передает Еспресо.TV

Политик отметил следующее:

"Спасибо добровольцам, которые первыми стали на защиту страны. Каждый из вас защитил Украину. Вы пишете новую историю нашего государства.

Вечное уважение и память павшим.

Слава Украине!

Героям слава! ".