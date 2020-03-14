 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВо время оформления ДТП на столичном Воздухофлотском проспекте ударили женщину-полицейскую, а у водителя не нашлось документов на авто

Во время оформления ДТП на столичном Воздухофлотском проспекте ударили женщину-полицейскую, а у водителя не нашлось документов на авто

Утром в субботу, 14 марта 2020 года, вблизи пересечения Воздухофлотского проспекта с улицей Образования в Соломенском районе города Киева автомобиль полиции Toyota Prius ударил легковушку Hyundai Accent, которая стояла на светофоре. От удара Accent толкнул Hyundai Elantra, который находился перед ним

Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .

За рулем Accent находился гражданин другого государства, в салоне авто - компания молодых людей.

Во время оформления ДТП одна из пассажирок ударила женщину парульну по лицу.

На место происшествия прибыли несколько машин "скорой". Все участники ДТП от госпитализации отказались.

Водитель Accent говорит, что проходил тест на "Драггери" и результат якобы "по нулям". Зато полицейские утверждают, что водитель тест не проходил, мужчине было предложено процты обследование у врача-нарколога, на что тот отказался.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Следует добавить, что у водителя Accent оказались отсутствующими документы, дающие право управлением и удостоверение личности. Сам мужчина говорит, что их якобы похитили из авто при оформлении.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 марта, 2020 суббота

13 марта, 2020 пятница

больше новостей

14 марта, 2020 суббота

13 марта, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать