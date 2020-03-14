Во время оформления ДТП на столичном Воздухофлотском проспекте ударили женщину-полицейскую, а у водителя не нашлось документов на авто
Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .
За рулем Accent находился гражданин другого государства, в салоне авто - компания молодых людей.
Во время оформления ДТП одна из пассажирок ударила женщину парульну по лицу.
На место происшествия прибыли несколько машин "скорой". Все участники ДТП от госпитализации отказались.
Водитель Accent говорит, что проходил тест на "Драггери" и результат якобы "по нулям". Зато полицейские утверждают, что водитель тест не проходил, мужчине было предложено процты обследование у врача-нарколога, на что тот отказался.
Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
Следует добавить, что у водителя Accent оказались отсутствующими документы, дающие право управлением и удостоверение личности. Сам мужчина говорит, что их якобы похитили из авто при оформлении.
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