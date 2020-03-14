Верланов: Налоговая усиливает меры безопасности из-за коронавируса

14 марта, 2020, 18:24

Государственная налоговая служба разослала территориальным органам письма с перечнем неотложных мер по усилению мер из-за распространения коронавируса в Украине

Об этом сообщил глава ГНС Сергей Верланов в facebook.

"Всем известно, насколько сложной является ситуация в Италии, Франции, Германии и других странах. Как показывает мировая практика, на ранних стадиях распространения болезни необходимо действовать решительно. Мы уже видим, что страны, которые действуют на опережение, которые провели мероприятия, которые в тот момент казались непропорциональными - ощутимо уменьшили количество смертей ", - написал Верланов.

По его мнению, на сегодняшний день не может быть лишних мер безопасности.

"Как глава налоговой я лично отвечаю за здоровье и жизнь наших сотрудников, поэтому обязанность руководства службы - быть на шаг впереди. Цена бездействия может оказаться слишком высокой", - добавил глава службы, отметив руководителям в регионах, сейчас самый высокий приоритет - обеспечение безопасности сотрудников службы и налогоплательщиков ", - отметил Верланов.

Он добавил, что ГНС уже разослала территориальным органам письма с перечнем неотложных мер, разъяснительные постеры и видео.

"Снимаем серию информационных видеоуроков по пользованию электронными сервисами. Использование электронного кабинета позволит плательщикам меньше посещать налоговую и, тем самым, снизить опасность инфицирования. Первые такие видео появятся на следующей неделе", - подчеркнул Верланов.

Кроме того, в ГНС призывают сотрудников службы и налогоплательщиков осознать серьезность ситуации.

"Каждый на своем месте должен принять все меры для того, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье своих близких. Уверен, что коллектив новой налоговой покажет пример эффективной командной работы перед лицом этой угрозы", - подытожил глава ГНС.