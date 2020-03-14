Вблизи Ужгорода с менингококковой инфекцией госпитализированы 10 детей
14 марта, 2020, 09:53
С сел Корытняны и Часловцы Ужгородского района Закарпатья с 3 по 11 марта госпитализированы 10 детей с диагнозом менингококковая инфекция
Об этом со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины передает Еспресо.TV .
Дети 2010 - 2019 рождения находятся в состоянии средней степени тяжести.
В ГСЧС отметили, что проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
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