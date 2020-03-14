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Espreso.tvОбществоВблизи Ужгорода с менингококковой инфекцией госпитализированы 10 детей

Вблизи Ужгорода с менингококковой инфекцией госпитализированы 10 детей

иллюстративное
фото: zz.te.ua
С сел Корытняны и Часловцы Ужгородского района Закарпатья с 3 по 11 марта госпитализированы 10 детей с диагнозом менингококковая инфекция

Об этом со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины передает Еспресо.TV .

Дети 2010 - 2019 рождения находятся в состоянии средней степени тяжести.

В ГСЧС отметили, что проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

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