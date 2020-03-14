В Виннице есть пациентка с подозрением на коронавирус. В городе видели людей в защитных костюмах, - СМИ

14 марта, 2020, 15:30

25-летняя девушка 1 марта 2020 года прибыла в город Винница из Польши, а 13 марта ее госпитализировали с подозрением на коронавирус

Об этом со со ссылкой на заведующего отделом Винницкого областного лабораторного центра МЗ Украины Степана Томина передает Depo.Винниця, рассказывает Еспресо.TV.

Пациентка находится в ГКБ №1. Медики уже провели экспресс-тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Однако материалы все же отправили на дополнительное исследование в Киев. Окончательные результаты ожидают на следующей неделе.

В то же время заместитель директора департамента здравоохранения Винницкого городского совета Светлана Стефанков рассказала местному порталу Vежа, что 13 марта никого не госпитализировали. По ее словам, в больнице есть больные, их всех потенциально можно рассматривать, но именно из-за подозрения на коронавирус ни одного человека не госпитализировали.

"Сейчас очень много слухов, понимаете. Люди в панике. Если будет такая информация - мы сами ее предоставим прессе", - отметила Стефанков.

Вместе с тем собственные источники Vежи в Винницком горсовете подтверждают, что подозрение действительно есть и "анализы для дополнительного обследования были направлены в Киев".

Жители также зафиксировали людей в защитных костюмах на территории микрорайона "Подолье". Соответствующая запись изложены в Instagram .

На этом видео, не исключено, зафиксированы эпидемиологи, которые обрабатывали квартиру госпитализированной женщины. Однако ни подтверждения, ни опровержения этой информации из дополнительных источников пока и не получено.