В Виннице есть пациентка с подозрением на коронавирус. В городе видели людей в защитных костюмах, - СМИ
Об этом со со ссылкой на заведующего отделом Винницкого областного лабораторного центра МЗ Украины Степана Томина передает Depo.Винниця, рассказывает Еспресо.TV.
Пациентка находится в ГКБ №1. Медики уже провели экспресс-тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Однако материалы все же отправили на дополнительное исследование в Киев. Окончательные результаты ожидают на следующей неделе.
В то же время заместитель директора департамента здравоохранения Винницкого городского совета Светлана Стефанков рассказала местному порталу Vежа, что 13 марта никого не госпитализировали. По ее словам, в больнице есть больные, их всех потенциально можно рассматривать, но именно из-за подозрения на коронавирус ни одного человека не госпитализировали.
"Сейчас очень много слухов, понимаете. Люди в панике. Если будет такая информация - мы сами ее предоставим прессе", - отметила Стефанков.
Вместе с тем собственные источники Vежи в Винницком горсовете подтверждают, что подозрение действительно есть и "анализы для дополнительного обследования были направлены в Киев".
Жители также зафиксировали людей в защитных костюмах на территории микрорайона "Подолье". Соответствующая запись изложены в Instagram .
На этом видео, не исключено, зафиксированы эпидемиологи, которые обрабатывали квартиру госпитализированной женщины. Однако ни подтверждения, ни опровержения этой информации из дополнительных источников пока и не получено.
- Напомним, в минувшие выходные сторонники Московского патриархата из Винницы устроили крестный ход против "вспышек болезней" . На акции не было никого в защитных масках.
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