В Киеве в многоэтажке мужчина убил собственную мать
14 марта, 2020, 21:27
В Днепровском районе столицы в многоквартирном доме мужчина убил свою мать
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
Как удалось узнать ВартовымЕспресо, трагедия произошла в многоквартирном доме по улице Тампере. Там 47-летний сын убил свою 73-летнюю мать. По словам соседей, якобы мать с сыном целый день пьянствовали, так что это было слышно соседям, которые и вызвали полицию.
Копы по прибытию обнаружили пенсионерку, которая еще была жива. Но, к сожалению, вскоре она умерла. На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.
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