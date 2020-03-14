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Espreso.tvКриминалВ Киеве в многоэтажке мужчина убил собственную мать

В Киеве в многоэтажке мужчина убил собственную мать


фото: wikipedia
В Днепровском районе столицы в многоквартирном доме мужчина убил свою мать

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

Как удалось узнать ВартовымЕспресо, трагедия произошла в многоквартирном доме по улице Тампере. Там 47-летний сын убил свою 73-летнюю мать. По словам соседей, якобы мать с сыном целый день пьянствовали, так что это было слышно соседям, которые и вызвали полицию.

Копы по прибытию обнаружили пенсионерку, которая еще была жива. Но, к сожалению, вскоре она умерла. На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

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