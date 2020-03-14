В Киеве произошел масштабный пожар возле метро "Лесная"
14 марта, 2020, 18:12
В Киеве возле станции метро "Лесная" произошел масштабный пожар
Об этом сообщает ГСЧС в Киеве.
Спасатели сообщили, что в 16:01 в Деснянском районе по ул. Красноткацкая, 61 на территории "Украгросинтез" возник пожар в складском здании (размером 15х70).
Тушение продолжается на площади около 1 тыс. м.кв. Здание металлическое отдельностоящое, угрозы распространения огня нет. Жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 45 чел. личного состава и 12 единиц техники.
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