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Espreso.tvОбществоВ Киеве произошел масштабный пожар возле метро "Лесная"

В Киеве произошел масштабный пожар возле метро "Лесная"


фото: facebook.com/MNS.GOV.UA
В Киеве возле станции метро "Лесная" произошел масштабный пожар

Об этом сообщает ГСЧС в Киеве.

Спасатели сообщили, что в 16:01 в Деснянском районе по ул. Красноткацкая, 61 на территории "Украгросинтез" возник пожар в складском здании (размером 15х70).

Тушение продолжается на площади около 1 тыс. м.кв. Здание металлическое отдельностоящое, угрозы распространения огня нет. Жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 45 чел. личного состава и 12 единиц техники.
 

 

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