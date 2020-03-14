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Espreso.tvОбществоВ Киеве начался Марш добровольцев. ПРЯМОЙ ЭФИР

В Киеве начался Марш добровольцев. ПРЯМОЙ ЭФИР

Сегодня, 14 марта 2020 года, по случаю официально установленного Дня добровольцев в украинской столице проводится Марш добровольцев

Об этом рассказывает Еспресо.TV .

В 10:00 в Михайловском Златоверхом соборе имел место молебен.

После этого в 11:00 начался праздничный концерт и митинг.

Далее участники акции собираются двинуться колонной в Офис президента и передать ему, а также Кабинету Министров и Верховной Раде, свои 10 главных требований .

Вечером запланированна хода в посольство Российской Федерации на Воздухофлотском проспекте.

 

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