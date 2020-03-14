Украинский дипломат заразился коронавирусом

14 марта, 2020, 17:01

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что зафиксирован первый случай заболевания украинского дипломата коронавирусом в одной из стран мира

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"Украина защищает всех своих граждан внутри страны и за ее пределами. В частности, и наших коллег из дипломатической службы. К сожалению, у нас уже зафиксирован первый случай заболевания дипломата в одной из стран мира", - сказал Кулеба.

Он отметил, что зарубежные дипломатические представительства МИД Украины временно переходят на дистанционный режим работы, чтобы сохранить способную сеть помощи украинцам по всему миру.