Украинский дипломат заразился коронавирусом
14 марта, 2020, 17:01
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что зафиксирован первый случай заболевания украинского дипломата коронавирусом в одной из стран мира
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.
"Украина защищает всех своих граждан внутри страны и за ее пределами. В частности, и наших коллег из дипломатической службы. К сожалению, у нас уже зафиксирован первый случай заболевания дипломата в одной из стран мира", - сказал Кулеба.
Он отметил, что зарубежные дипломатические представительства МИД Украины временно переходят на дистанционный режим работы, чтобы сохранить способную сеть помощи украинцам по всему миру.
- Напомним, 14 марта Совет национальной безопасности и обороны обратился к гражданам Украины, которые находятся за пределами страны, с просьбой вернуться до 17 марта 2020 года .
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