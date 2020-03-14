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Espreso.tvОбществоУкраинский дипломат заразился коронавирусом

Украинский дипломат заразился коронавирусом


фото: Укрінформ
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что зафиксирован первый случай заболевания украинского дипломата коронавирусом в одной из стран мира

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"Украина защищает всех своих граждан внутри страны и за ее пределами. В частности, и наших коллег из дипломатической службы. К сожалению, у нас уже зафиксирован первый случай заболевания дипломата в одной из стран мира", - сказал Кулеба.

Он отметил, что зарубежные дипломатические представительства МИД Украины временно переходят на дистанционный режим работы, чтобы сохранить способную сеть помощи украинцам по всему миру.

  • Напомним, 14 марта Совет национальной безопасности и обороны обратился к гражданам Украины, которые находятся за пределами страны, с просьбой вернуться до 17 марта 2020 года .
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