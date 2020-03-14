Украине нужен настоящий мир, а не ежедневная ползучая капитуляция, которая является политикой Зеленского, - Тимошенко

14 марта, 2020, 16:44

Об этом Тимошенко написала в facebook.

По ее убеждению, в Украине нет внутреннего конфликта, а есть война России против Украины на Донбассе и оккупированный Россией Крым.

"Подписанные же документы снова декларируют наличие несуществующей "войны". Достижение мира не может содержать даже намека на капитуляцию! В свое время мы попросили президента не пересекать "красные линии", которые угрожают нашим национальным интересам, самой нашей независимости и суверенитету. Однако, протоколы, которые были завизированы посланцами Владимира Зеленского в Минске, вызывают вполне обоснованное возмущение, заставляют усомниться в осознании президентом всех опасностей таких тайных договоренностей. Поддержав эти документы, президент в очередной раз пересек "красные линии", - написала Тимошенко.

По ее убеждению, Украине нужен не Минск-3, а настоящий мир.

"Украине не нужен Минск-3. Украине нужен настоящий мир, а не ежедневная ползучая капитуляция. Но именно эта ползучая капитуляция и является политикой Зеленского. Мы следим за каждым шагом в переговорах с РФ и не позволим президенту ввести в действие ни одного решения, которое бы противоречило нашим национальным интересам. Ставило бы под угрозу наш суверенитет и геополитический выбор. изменяло память солдат, отдавших свои жизни за Родину. Эти документы должны быть денонсированы ", - подчеркнула Тимошенко.