УГКЦ из-за карантина проведет литургию онлайн
14 марта, 2020, 22:46
Украинская Греко-Католическая Церковь 15 марта проведет литургию онлайн по причине введения карантина из-за коронавируса
Об этом сообщил глава УГКЦ Блаженнейший Святослав в facebook.
"Учитывая пандемию коронавируса и меры и решения правительств разных стран для предотвращения его распространения, в Украинской Греко-Католической Церкви сообщают верным Церкви и всем заинтересованным лицам о возможности в воскресенье молиться Литургию онлайн. Трансляция будет проходить с Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве. Она начнется 11.00 ", - написал Святослав.
- Напомним, 8 марте в Виннице церковь Московского патриархата устроила крестный ход против "вспышек болезней".
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