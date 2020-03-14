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Espreso.tvОбществоУГКЦ из-за карантина проведет литургию онлайн

УГКЦ из-за карантина проведет литургию онлайн


фото: Укрінформ
Украинская Греко-Католическая Церковь 15 марта проведет литургию онлайн по причине введения карантина из-за коронавируса

Об этом сообщил глава УГКЦ Блаженнейший Святослав в facebook.

"Учитывая пандемию коронавируса и меры и решения правительств разных стран для предотвращения его распространения, в Украинской Греко-Католической Церкви сообщают верным Церкви и всем заинтересованным лицам о возможности в воскресенье молиться Литургию онлайн. Трансляция будет проходить с Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве. Она начнется 11.00 ", - написал Святослав.

  • Напомним, 8 марте в Виннице церковь Московского патриархата устроила крестный ход против "вспышек болезней".
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