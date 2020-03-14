УГКЦ из-за карантина проведет литургию онлайн

14 марта, 2020, 22:46

Украинская Греко-Католическая Церковь 15 марта проведет литургию онлайн по причине введения карантина из-за коронавируса

Об этом сообщил глава УГКЦ Блаженнейший Святослав в facebook.

"Учитывая пандемию коронавируса и меры и решения правительств разных стран для предотвращения его распространения, в Украинской Греко-Католической Церкви сообщают верным Церкви и всем заинтересованным лицам о возможности в воскресенье молиться Литургию онлайн. Трансляция будет проходить с Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве. Она начнется 11.00 ", - написал Святослав.