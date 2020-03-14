Туск предлагает перенести выборы президента Польши из-за коронавируса

14 марта, 2020, 20:48

Экс-президент Европейского совета Дональд Туск предложил перенести президентские выборы в Польше из-за эпидемии коронавируса

Об этом Туск написал в twitter, сообщает Укринформ.

Бывший премьер-министр Польши Дональд Туск призвал перенести выборы, поскольку из-за эпидемии коронавируса кандидаты в президенты не могут проводить полноценную кампанию.

"Эпидемия требует солидарности и единства. Кампания - это конкуренция, взаимная критика, борьба. Эпидемия исключает ведение кампании. Вывод один: по соглашению всех нужно перенести выборы", - написал Туск.

Президент Польши Дуда 14 марта во время посещения города Гарволин заявил, что выборы можно перенести только в случае объявления чрезвычайного положения в стране. Он отметил, что сегодня нет оснований объявлять чрезвычайное положение, а до выборов остается еще немного времени. Вместе с тем он заверил, что страна готова на всевозможные нужные и обдуманные решения.

"На данный момент нет речи о переносе выборов", - заявил в субботу в эфире радио ZET представитель правительства Польши Петр Мюллер. Вместе с тем он отметил, что ситуация чвляется динамичной и никто сейчас не может сказать, как она будет выглядеть через некоторое время.

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В последние дни большинство кандидатов в президенты Польши из-за коронавируса прекратили активные предвыборные поездки по стране. Ряд из них, в частности, кандидат от левых сил Роберт Бедронь и кандидат от националистов Кшиштоф Босак уже призвали перенести выборы президента Польши на более поздний срок.

Первый тур президентских выборов в РП должен состояться 10 мая, а возможный второй - 24 мая.

По состоянию на 14 марта в Польше зафикcовано 93 случая заражения коронавирусом, два человека умерли.