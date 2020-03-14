"Ни шагу назад!". На День добровольца президенту, Кабмину и Раде выдвинут 10 требований
Об этом рассказывает Еспресо.TV .
В обращении воинов-добровольцивна адрес президента, Кабинета Министров и Верховной Рады в целом будет начисляться 10 основных пунктов.
Вот соответствующий отрывок из подготовленного ими документа:
"1. Ни шагу назад! Ни отводу войск!
2. Приоритетное развитие сектора обороны и современных вооружений для украинской армии!
3. Прекратить политику капитуляции!
4. Никаких договоренностей с врагом за счет интересов Украины!
5. Нет - "Нормандии" без Крыма!
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6. Россия должна заплатить за разрушения на Донбассе и в Крыму!
7. Никаких выборов в ОРДЛО к восстановлению полного контроля украинской власти над оккупированными территориями!
8. Остановить политические преследования добровольцев, военных и волонтеров!
9. Уважение и социальные гарантии Украинский воину!
10. Стоп отомстить! Коллаборационистов и пропагандистам Кремля - тюрьмы! ".
Обращение подготовлено комбатом батальона им. Кульчицкого в 2014-2019 годах Виктором Толочко, командиром ДУК "Правый сектор" Андреем Стемпицким, начальником штаба Украинского добровольческой армии Сергеем Ильницким, комбатом батальона "Днепр-1" Юрием Березой, командиром батальона "Миротворец" Андреем Тетеруком, командиром штурмовой роты батальона ВСУ " Айдар "Игорем Лапиным, командиром батальона" Святая Мария "Дмитрием Линьком и многими другими.
- Напомним, по случаю официально установленного Дня добровольца в субботу, 14 марта 2020 года, в украинской столице запланирован ряд многолюдных мероприятий.
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