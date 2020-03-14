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Espreso.tvОбщество"Ни шагу назад!". На День добровольца президенту, Кабмину и Раде выдвинут 10 требований

"Ни шагу назад!". На День добровольца президенту, Кабмину и Раде выдвинут 10 требований

Оркомитет акции рядом с посольством РФ
фото: Facebook
Стало известно, с какими политическими требованиями сегодня, 14 марта 2020 года, на официально установленный День добровольца, участники войны в Донбассе обратятся в центральные органы власти

Об этом рассказывает Еспресо.TV .

В обращении воинов-добровольцивна адрес президента, Кабинета Министров и Верховной Рады в целом будет начисляться 10 основных пунктов.

Вот соответствующий отрывок из подготовленного ими документа:

"1. Ни шагу назад! Ни отводу войск!

2. Приоритетное развитие сектора обороны и современных вооружений для украинской армии!

3. Прекратить политику капитуляции!

4. Никаких договоренностей с врагом за счет интересов Украины!

5. Нет - "Нормандии" без Крыма!

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6. Россия должна заплатить за разрушения на Донбассе и в Крыму!

7. Никаких выборов в ОРДЛО к восстановлению полного контроля украинской власти над оккупированными территориями!

8. Остановить политические преследования добровольцев, военных и волонтеров!

9. Уважение и социальные гарантии Украинский воину!

10. Стоп отомстить! Коллаборационистов и пропагандистам Кремля - тюрьмы! ".

Обращение подготовлено комбатом батальона им. Кульчицкого в 2014-2019 годах Виктором Толочко, командиром ДУК "Правый сектор" Андреем Стемпицким, начальником штаба Украинского добровольческой армии Сергеем Ильницким, комбатом батальона "Днепр-1" Юрием Березой, командиром батальона "Миротворец" Андреем Тетеруком, командиром штурмовой роты батальона ВСУ " Айдар "Игорем Лапиным, командиром батальона" Святая Мария "Дмитрием Линьком и многими другими.

  • Напомним, по случаю официально установленного Дня добровольца в субботу, 14 марта 2020 года, в украинской столице запланирован ряд многолюдных мероприятий.
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