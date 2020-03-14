14 марта, 2020, 13:21

После молебна и праздничного концерта ко Дню добровольца на столичной Михайловской площади в субботу, 14 марта 2020 года, тысячи людей пришли в Офис президента

Они возмущены новыми обязательствами, которые взяла на себя команда президента Владимира Зеленского в Минске, передает Эспрессо.TV .

"Ермак смог собрать наибольшую акцию протеста времен Зеленского", - отмечают очевидцы в соцсетях.

Акция проходит мирно и законно. Нарушений правопорядка или задержаний людей нет.