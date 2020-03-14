"Ермак смог собрать наибольшую акцию протеста времен Зеленского". На Банковой митингуют против прямых переговоров с ОРДЛО
14 марта, 2020, 13:21
После молебна и праздничного концерта ко Дню добровольца на столичной Михайловской площади в субботу, 14 марта 2020 года, тысячи людей пришли в Офис президента
Они возмущены новыми обязательствами, которые взяла на себя команда президента Владимира Зеленского в Минске, передает Эспрессо.TV .
"Ермак смог собрать наибольшую акцию протеста времен Зеленского", - отмечают очевидцы в соцсетях.
Акция проходит мирно и законно. Нарушений правопорядка или задержаний людей нет.
Следует отметить, что сегодняшние акции поддерживают многие известные люди, в том числе украинская писательница с мировым именем Ирен Роздобудько.
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