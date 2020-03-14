"Благодарю настоящим патриотам, которые продемонстрировали, как сильно можно любить свою Родину!", - Порошенко поздравил защитников Украины с Днем добровольца
14 марта, 2020, 09:29
Пятый президент, председатель политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко утром в субботу, 14 марта 2020 года, обнародовал поздравления по случаю официально установлено в государстве Дня добровольца
О передает Еспресо.TV .
Ниже приводится полный текст обращения
"Искренне поздравляю с Днем украинского добровольца всех тех, кто по зову сердца пошел защищать Украину от российского агрессора!
Учителя, врачи, предприниматели, юристы, студенты - все они разные, но их объединило одно - желание защищать родную землю.
Воины на передовой, медики, волонтеры, бойцы информационного фронта - все они, без подготовки, но имея храбрые сердца, уже 6 лет защищают независимость Украины.
Спасибо настоящим патриотам, которые продемонстрировали, как сильно можно любить свою Родину! Украина будет жить благодаря таким, как вы - мужественным, сильным и отважным».
- Напомним, по случаю официально установленного Дня добровольца в субботу, 14 марта 2020 года, в украинской столице запланирован ряд многолюдных мероприятий.
- Президенту Владимиру Зеленскому, Кабмину и Раде выдвинут 10 требований .
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