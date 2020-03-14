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Espreso.tvОбщество"Благодарю настоящим патриотам, которые продемонстрировали, как сильно можно любить свою Родину!", - Порошенко поздравил защитников Украины с Днем добровольца

"Благодарю настоящим патриотам, которые продемонстрировали, как сильно можно любить свою Родину!", - Порошенко поздравил защитников Украины с Днем добровольца


фото: solydarnist.org
Пятый президент, председатель политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко утром в субботу, 14 марта 2020 года, обнародовал поздравления по случаю официально установлено в государстве Дня добровольца

О передает Еспресо.TV .

Ниже приводится полный текст обращения

"Искренне поздравляю с Днем украинского добровольца всех тех, кто по зову сердца пошел защищать Украину от российского агрессора!

Учителя, врачи, предприниматели, юристы, студенты - все они разные, но их объединило одно - желание защищать родную землю.

Воины на передовой, медики, волонтеры, бойцы информационного фронта - все они, без подготовки, но имея храбрые сердца, уже 6 лет защищают независимость Украины.

Спасибо настоящим патриотам, которые продемонстрировали, как сильно можно любить свою Родину! Украина будет жить благодаря таким, как вы - мужественным, сильным и отважным».

  • Напомним, по случаю официально установленного Дня добровольца в субботу, 14 марта 2020 года, в украинской столице запланирован ряд многолюдных мероприятий.
  • Президенту Владимиру Зеленскому, Кабмину и Раде выдвинут 10 требований .
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