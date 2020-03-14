"Благодарю настоящим патриотам, которые продемонстрировали, как сильно можно любить свою Родину!", - Порошенко поздравил защитников Украины с Днем добровольца

14 марта, 2020, 09:29

О передает Еспресо.TV .

Ниже приводится полный текст обращения

"Искренне поздравляю с Днем украинского добровольца всех тех, кто по зову сердца пошел защищать Украину от российского агрессора!

Учителя, врачи, предприниматели, юристы, студенты - все они разные, но их объединило одно - желание защищать родную землю.

Воины на передовой, медики, волонтеры, бойцы информационного фронта - все они, без подготовки, но имея храбрые сердца, уже 6 лет защищают независимость Украины.

Спасибо настоящим патриотам, которые продемонстрировали, как сильно можно любить свою Родину! Украина будет жить благодаря таким, как вы - мужественным, сильным и отважным».