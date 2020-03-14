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Espreso.tvОбществоПортников: Визиты депутатов ОПЗЖ в Москву - это часть мозаики реабилитации России как агрессора

Портников: Визиты депутатов ОПЗЖ в Москву - это часть мозаики реабилитации России как агрессора

Виталий Портников назвал регулярные визиты депутатов фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Москву частью разработанного в Кремле плана реабилитации России как агрессора

Об этом Портников заявил в эфире программы "Субботний политклуб" на Еспресо.TV.

"В Москве хотят сделать вид, что в российско-украинских отношениях все нормально, никакой войны нет и Россия не сторона конфликта. И каждый такой визит - приехала целая парламентская делегация, видите, сколько народу? Разговариваем, улыбаемся, встречаемся на различных уровнях с парламентариями братской страны. А если там есть какие-то парламентарии, которые не понимают, что мы братская страна, то это же не русские в этом виноваты, а националисты украинские, с которыми не может справиться президент Владимир Зеленский", - сказал Портников.

По его словам, Москва так будет действовать и в дальнейшем.

"Потому, что она все время передвигает эти линии конфликта в украинскую сторону. Здесь несколько идей - первая, чтобы отменили санкции против России и каждый такой визит должен быть доказательством, что надо отменять санкции. И каждая встреча отдельно Зеленский - Путин это путь к отмене санкций. И даже каждая встреча Козак - Ермак - это путь к отмене санкций. Теперь еще представьте, что Зеленский на 9 мая в Москву поедет - и все! Это часть мозаики реабилитации России как агрессора ", - убежден Портников.

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