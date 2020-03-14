На Подолье церковь Московского патриархата разобрала уникальную 300-летнюю церковь

14 марта, 2020, 14:57

В Винницкой ОГА обратились в полицию, чтобы правоохранители разобрались с ситуацией вокруг разрушения старинной казацкой церкви в Шаргородском районе Винницкой области

Церковь была демонтирована еще несколько лет назад. Однако в течение этого времени на этот факт не обращали внимания ни органы государственной власти, ни правоохранители, пока информация не попала в прессу, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Религиозное правду.

Как отметили местные краеведы, церковь демонтировали верующие Московского патриархата, чтобы построить на том месте новое здание.

Речь идет о Покровской казацкой деревянной церкви в селе Лозовая Шаргородского района Винницкой области, которая была построена в 1700-1702 годах. Некоторые исследователи называют ее самой старой деревянной церковью на территории Подолья.

По словам пресс-секретаря полиции Анны Олейник, местные жители якобы начали строить на месте старого храма новый еще более года назад, однако чиновники ОГА отреагировали только сейчас.

В полиции обращают внимание на то, что новый храм функционирует более года. Пока никакой информации о незаконных действиях представителей УПЦ МП в полиции нет.

В то же время заведующий сектором охраны культурного наследия Управления культуры и искусств Винницкой ОГА Михаил Потупчик заявил, что церковь действительно имеет статус памятника национального значения, однако о каких-либо законных реконструкциях старого храма ему неизвестно. Лично чиновник раз был у церкви в 2016 году и тогда она "была целая", а о ситуации с разрушением храма узнали только "сейчас".

Согласно мнению ряда исследователей, церковь в Лозовой была самым старым деревянным храмом Подолья.