Гончаренко подал законопроект об упрощении закупки медицинских товаров и оборудования для борьбы с коронавирусом
Об этом со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности" передает Еспресо.TV .
"Коронавирус распространяется по миру и игнорировать это уже невозможно. Поэтому предложил коллегам принять соответствующий закон, чтобы помочь медикам оперативно и своевременно реагировать на случаи заражения. Для этого мы должны упростить процедуру публичных закупок медицинских товаров, оборудования и услуг, необходимых для борьбы с болезнью и ликвидации ее последствий ", - объясняет Гончаренко.
По его словам, сейчас есть дополнительные потребности для осуществления санитарных и противоэпидемических мероприятий.
"Это необходимый шаг, чтобы минимизировать риски на территории всей страны. Призываю коллег поддержать такую инициативу, ведь за этим законопроектом стоит безопасность каждого из нас", - отметил Гончаренко.
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