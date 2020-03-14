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Espreso.tvОбществоГончаренко подал законопроект об упрощении закупки медицинских товаров и оборудования для борьбы с коронавирусом

Гончаренко подал законопроект об упрощении закупки медицинских товаров и оборудования для борьбы с коронавирусом

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко подал в Верховную Раду законопроект, предусматривающий упрощение процедуры закупки оборудования и медицинских материалов, необходимых для борьбы с коронавирусом

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности" передает Еспресо.TV .

"Коронавирус распространяется по миру и игнорировать это уже невозможно. Поэтому предложил коллегам принять соответствующий закон, чтобы помочь медикам оперативно и своевременно реагировать на случаи заражения. Для этого мы должны упростить процедуру публичных закупок медицинских товаров, оборудования и услуг, необходимых для борьбы с болезнью и ликвидации ее последствий ", - объясняет Гончаренко.

По его словам, сейчас есть дополнительные потребности для осуществления санитарных и противоэпидемических мероприятий.

"Это необходимый шаг, чтобы минимизировать риски на территории всей страны. Призываю коллег поддержать такую инициативу, ведь за этим законопроектом стоит безопасность каждого из нас", - отметил Гончаренко.

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