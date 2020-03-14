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Espreso.tvОбществоГеращенко жестко ответила Ермаку за "протокол минской измены"

Геращенко жестко ответила Ермаку за "протокол минской измены"


фото: eurosolidarity.org
Народный депутат от "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко заявила, что глава Офиса президента Андрей Ермак 11 марта подписал протоколы, которые выводят Россию из-под ответственности и делают ее "наблюдателем"

Об этом Геращенко написала после эфира программы "Свобода слова Савика Шустера" в facebook.

По ее словам, документы, которые согласовали представители президента Владимира Зеленского на последней встрече ТКГ в Минске, впервые с начала российской агрессии против Украины не содержат компонента безопасности.

"11 марта впервые за все годы минского процесса там был подписан документ, в котором нет ни слова о безопасном ключевом блоке. На фронте - эскалация конфликта, горячая фаза войны, 15 убитых только в марте. И на этом фоне - ни слова и пункта о безопасности, вместо этого опять о разведении войск. Ни слова о невыполнении РФ всех договоренностей последнего нормандского саммита, в частности, установление режима тишины и устойчивого перемирия ", - подчеркивает Геращенко.

"В таких протоколах очень важны не только содержание, но и форма, и впервые персонажи из ОРДЛО названы там "полномочные представители", и под этим трэшем стоит подпись главы Офиса президента "согласен", что они "представители", - отметила Геращенко.

"Консультативный совет - это реализация сценария Кремля о прямых переговорах Киева и оккупированных Донецка и Луганска. Это реабилитация Москвы, вывод ее на уровень медиаторов, посредников. Это ослабление дипломатических позиций Украины", - убеждена Ирина Геращенко.

Она отметила, что попытка новой власти переложить все на предшественников не выдерживает никакой критики, ведь команда президента Порошенко усилила международные позиции Украины, тогда как последние подписаные в Минске протоколы являются дипломатическим поражением.

"В Минске мы информировали визави о принятых ВР законах: и они уже приняты. Что мы еще собираемся согласовывать? С кем? С боевиками? Это фактически передача части нашего суверенитета, что неприемлемо. И ключевое - кто же является участниками конфликта?", - пишет Геращенко.

Она также обратила внимание на то, что действия представителей Зеленского свидетельствуют о несогласованности с европейскими партнерами.

"Мы всегда отстаивали так называемую дорожную карту Минска, где первый блок был по безопасности, затем гуманитарный и только потом политический. Сейчас все перевернуто с ног на голову", - констатирует Ирина Геращенко.

Как известно, команда пятого Президента Петра Порошенко всегда настаивала на первоочередном выполнении блока безопасности - прекращение огня, вывод всех незаконных вооруженных формирований из территории Украины, введение миротворческой миссии ООН на всей временно неподконтрольной территории ОРДЛО с последующей передачей границы под контроль Украины.

 

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