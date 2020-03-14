Этот день в истории: освобождение Лубен от большевиков и рождение Эйнштейна

14 марта, 2020, 14:15

14 марта 1918 года, ровно 100 лет назад, Запорожский конный полк им. Костя Гордиенко под руководством своего командира Всеволода Петрива Отдельного Запорожской бригады Армии УНР освободил город Лубны от войск Красной армии, которыми командовал Василий Киквидзе

Об этом рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Ukrainian Military Honour .

Наступление украинских казаков был настолько стремительным, что им удалось спасти от уничтожения железнодорожный мост через Сулу, который оккупанты намеревались после своего отступления поджечь и загнали для этого на него две цистерны с нефтью.

Кроме того, именно 14 марта родился немецкий физик Альберт Эйнштейн (1879), а также украинский политический деятель Даниил Апостол (1654), голландский физик Питер ван Мушенбрук (1692), король Италии Виктор Эммануил II (1820), украинский актер Авросий Бучма (1891 ), английский актер Майкл Кейн (1933), американский актер Билли Кристал (1948).

А еще 14 марта 1990 года на внеочередном третьем Съезде народных депутатов СССР в Москве были приняты изменения к 6-й статьи Конституции СССР, которые лишали КПСС монополии на политическую власть в стране и позволяли участвовать в управление страной другим политическим партиям, профсоюзным, молодежным и общественным организациям, напоминает образовательный проект JNSM .