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Espreso.tvОбществоДиаспора осуждает подготовку Зе-власти к прямым переговорам с главарями ОРДЛО

Диаспора осуждает подготовку Зе-власти к прямым переговорам с главарями ОРДЛО

Всемирный Конгресс Украинцев считает недопустимым решение Трехсторонней контактной группы по созданию Консультативного совета с участием представителей ОРДЛО наравне с официальными представителями Украины

Об этом со ссылкой на пресс-служба СКУ передает Еспресо.TV .

"Такие договоренности фактически утверждают риторику Российской Федерации по" внутреннему конфликту в Украине "и освобождают страну-агрессора от любой ответственности за кровавую войну на Донбассе", - отмечается в обращении.

Крупнейшее объединение Украинской мира предостерегает от "прямых переговоров с лидерами подконтрольных России террористических организаций так называемых Донецкой и Луганской народных республик (" ДНР "и" ЛНР »).

"Подобные договоренности, в случае окончательного принятия 25 марта, легитимизируют силы зарубежной оккупации в Украине, повредят суверенности Украинского государства и могут привести к раздору внутри страны - чего и добивается Россия. Россия, как страна-агрессор, согласно принципам международного права, несет полную ответственность за войну на Донбассе, видбyдову разрушенного войной региона и деоккупации суверенной территории Украины, Донбасса и Автономной Республики Крым ", - отмечает СКУ.

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