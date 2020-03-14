14 марта на фронте: оккупанты 6 раз нарушили режим тишины

14 марта, 2020, 18:47

14 марта на Донбассе российские оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано три обстрела, а именно: рядом с Березовым - из гранатометов различных систем; неподалеку Старогнатовки - из миномета калибра 82 мм - 5 мин; вблизи Павлополя - из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Три обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: вблизи Новолуганского - из миномета калибра 82 мм - 3 мины, а также был зафиксирован огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; недалеко от населенного пункта Шумы - из 120-мм минометов - 6 мин, 24 мины из минометов калибра 82 мм, а также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов; рядом с Гладосовым - из миномета калибра 120 мм - 3 мины.

Сегодня, 14 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.