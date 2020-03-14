 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОперація об'єднаних сил14 марта на фронте: оккупанты 6 раз нарушили режим тишины

14 марта на фронте: оккупанты 6 раз нарушили режим тишины


фото: Укрінформ
14 марта на Донбассе российские оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано три обстрела, а именно: рядом с Березовым - из гранатометов различных систем; неподалеку Старогнатовки - из миномета калибра 82 мм - 5 мин; вблизи Павлополя - из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Три обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: вблизи Новолуганского - из миномета калибра 82 мм - 3 мины, а также был зафиксирован огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; недалеко от населенного пункта Шумы - из 120-мм минометов - 6 мин, 24 мины из минометов калибра 82 мм, а также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов; рядом с Гладосовым - из миномета калибра 120 мм - 3 мины.

Сегодня, 14 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 марта, 2020 суббота

больше новостей

14 марта, 2020 суббота

13 марта, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать