13 марта на фронте: с российской стороны - 6 обстрелов, с украинской - раненый
Об этом говорится в информационном сведении по состоянию на 07:00 утра субботы, 14 марта, передает Еспресо.TV .
"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отмечают украинские военные.
Россияне и их наемники отрывали огонь по украинским позициям поблизости
Лебединского - из минометов калибра 82 мм враг выпустил 11 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
Славного - со станковой противотанкового гранатомета - 5 выстрелов, а также противник совершил обстрел из крупнокалиберного пулемета;
Новомихайловка - с станковой противотанкового гранатомета - 6 выстрелов, а также противник вел огонь из стрелкового оружия;
Орехово - с 82-мм миномета - 8 мин.
Крымского - с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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"Кроме этого, противник совершил обстрел из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия участка разведения №3 Богдановка-Петровское. Украинские защитники огонь не открывали, соблюдая режим тишины", - добавляют в штабе ООС.
По официальным данным, вчера, 13 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
С началом этого периода российские оккупационные войска 3 раза обстреляли наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А именно рядом с:
Березовым - из гранатометов различных систем
Новолуганским - с миномета калибра 82 мм - 3 мины, а также было зафиксировано огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
Шумами - с 120-мм минометов - 6 мин, 24 мины с минометов калибра 82 мм, а также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.
За текущие сутки потерь нет.
- Напомним, 12 марта в Минске договорились о создании Консультативного совета. Террористы "ДНР" заявили, что этот орган создается для прямого диалога с властями Украины .
- Журналистами было обнародовано соответствующие документы .
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