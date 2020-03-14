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Espreso.tvОбщество13 марта на фронте: с российской стороны - 6 обстрелов, с украинской - раненый

13 марта на фронте: с российской стороны - 6 обстрелов, с украинской - раненый


фото: facebook.com/pressjfo.news
В пятницу, 13 марта 2020 года, вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в информационном сведении по состоянию на 07:00 утра субботы, 14 марта, передает Еспресо.TV .

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отмечают украинские военные.

Россияне и их наемники отрывали огонь по украинским позициям поблизости

Лебединского - из минометов калибра 82 мм враг выпустил 11 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Славного - со станковой противотанкового гранатомета - 5 выстрелов, а также противник совершил обстрел из крупнокалиберного пулемета;

Новомихайловка - с станковой противотанкового гранатомета - 6 выстрелов, а также противник вел огонь из стрелкового оружия;

Орехово - с 82-мм миномета - 8 мин.

Крымского - с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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"Кроме этого, противник совершил обстрел из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия участка разведения №3 Богдановка-Петровское. Украинские защитники огонь не открывали, соблюдая режим тишины", - добавляют в штабе ООС.

По официальным данным, вчера, 13 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С началом этого периода российские оккупационные войска 3 раза обстреляли наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А именно рядом с:

Березовым - из гранатометов различных систем

Новолуганским - с миномета калибра 82 мм - 3 мины, а также было зафиксировано огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Шумами - с 120-мм минометов - 6 мин, 24 мины с минометов калибра 82 мм, а также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.

За текущие сутки потерь нет.

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