Запрет на въезд иностранцев в Украину не коснется грузоперевозчиков, - Минифраструктуры
13 марта, 2020, 17:00
13 марта в Министерстве инфраструктуры Украины отметили, что запрет въезда иностранных граждан в Украину не коснется международных грузоперевозок
Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.
"Установленные ограничения не касаются осуществления международных грузоперевозок. Международные грузовые перевозки не прекращаются", - говорится в сообщении.
Там отмечают, что запрет на въезд иностранцев вступит в силу через 2 суток и продлится 2 недели.
- Напомним, по результатам заседания СНБО Украины закрывает границу для иностранных граждан на две недели
- Правительство приняло решение об ограничении количества пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля.
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