Запрет на въезд иностранцев в Украину не коснется грузоперевозчиков, - Минифраструктуры

13 марта, 2020, 17:00

13 марта в Министерстве инфраструктуры Украины отметили, что запрет въезда иностранных граждан в Украину не коснется международных грузоперевозок

Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

"Установленные ограничения не касаются осуществления международных грузоперевозок. Международные грузовые перевозки не прекращаются", - говорится в сообщении.

Там отмечают, что запрет на въезд иностранцев вступит в силу через 2 суток и продлится 2 недели.