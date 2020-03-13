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Espreso.tvОбществоЗапрет на въезд иностранцев в Украину не коснется грузоперевозчиков, - Минифраструктуры

Запрет на въезд иностранцев в Украину не коснется грузоперевозчиков, - Минифраструктуры


фото: ukrinform
13 марта в Министерстве инфраструктуры Украины отметили, что запрет въезда иностранных граждан в Украину не коснется международных грузоперевозок

Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

"Установленные ограничения не касаются осуществления международных грузоперевозок. Международные грузовые перевозки не прекращаются", - говорится в сообщении.

Там отмечают, что запрет на въезд иностранцев вступит в силу через 2 суток и продлится 2 недели.

  • Напомним, по результатам заседания СНБО Украины закрывает границу для иностранных граждан на две недели
  • Правительство приняло решение об ограничении количества пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля.
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